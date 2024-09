I nerazzurri stanno abbastanza bene a centrocampo ma dalla Spagna arrivano indiscrezioni riguardanti un nuovo obiettivo.

L’Inter è sempre in primo piano quando si parla di calciomercato, e le strategie future per rafforzare ulteriormente la squadra sono già in atto nonostante la sessione estiva si sia appena conclusa. Le ambizioni del club nerazzurro sono ben chiare: puntare su talenti promettenti per assicurarsi una competitività costante sia a livello nazionale che internazionale.

L’obiettivo

In particolare, secondo Mundo Deportivo, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Pablo Barrios, giovane centrocampista dell’Atletico Madrid. A soli 21 anni, Barrios è considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo, avendo già collezionato 35 presenze nella scorsa stagione sotto la guida di Diego Simeone. Queste prestazioni non sono passate inosservate agli occhi degli scout nerazzurri, che vedono in lui il rinforzo ideale per dare una nuova dimensione al centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi.

Diego Simeone

Le difficoltà e le prospettive della trattativa

Barrios rientra perfettamente nella categoria di giocatori cercata da Oaktree se non si tiene conto del prezzo del cartellino. L’Atletico ha blindato il giocatore con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, segno evidente di quanto il club madrileno tenga a Barrios. Nonostante la clausola imponente, l’Inter sembra non demordere: i nerazzurri potrebbero tentare di avviare una negoziazione per raggiungere un accordo a cifre più contenute, senza escludere l’ipotesi di includere eventuali contropartite tecniche per abbassare la richiesta economica.

Gli scenari

Al momento, ogni discussione è puramente ipotetica, e non ci sono stati contatti ufficiali tra le due società. Tuttavia, il mercato estivo potrebbe riservare sorprese, e l’Inter sembra pronta a cogliere l’opportunità di rinforzarsi con un giovane talento di alto livello.

