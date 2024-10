I nerazzurri dovranno ringiovanire la difesa in vista della prossima stagione ed i dirigenti chiaramente già stanno programmando le loro mosse. L’Inter sembra voler proseguire su un percorso di riduzione dell’età media della squadra: il discorso riguarda soprattutto il centro del reparto arretrato dove ci sono gli ultratrentenni Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. La strategia La direzione intrapresa dall’Inter in termini di calciomercato rivela un’accurata pianificazione volto non solo a mantenere, ma anche ad elevare lo standard qualitativo della squadra. I nerazzurri riflettono riguardo il rinnovamento dell’attacco e della difesa. Con la possibile partenza di alcuni elementi attuali e contratti in scadenza, c’è una chiara intenzione di rinfrescare l’organico con nomi nuovi. L’obiettivo Da quando è approdato in Serie A, Sam Beukema ha dimostrato di essere un elemento di valore, con prestazioni costanti che ne attestano l’affidabilità e la crescita continua. Arrivato per una cifra intorno ai 9 milioni […]

Leggi l’articolo completo Inter: per la difesa non c’è solo Bijol ma anche un altro obiettivo in Serie A, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG