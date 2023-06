I dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per regalare al tecnico tanti nuovi acquisti già entro l’inizio di luglio.

Il mercato dell’Inter sta decollando in queste ore: Simone Inzaghi, Steven Zhang ed i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in sede per pianificare le prossime mosse. Secondo Sky Sport l’attenzione al momento è sul reparto difensivo: i nerazzurri proveranno a capire se il Chelsea potrà lasciar partire Kalidou Koulibaly ed eventualmente a quali condizioni.

Non si valutano però solo profili di primo piano visto che le entrate dovrebbero essere diverse: si segue anche Yann Aurel Bisseck, difensore dei danesi dell’Aarhus e della nazionale tedesca under 21. Ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro e diversi goal nelle gambe. Da negoziare anche con la Ternana il futuro di Niccolò Corrado, l’Inter può riacquistarlo.

