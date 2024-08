I dirigenti nerazzurri puntano a regalare ad Inzaghi un nuovo difensore centrale mancino.

Nelle ultime settimane di calciomercato, l’Inter si trova alle prese con la necessità di rafforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo.

La situazione attuale

La necessità di un nuovo difensore si è fatta pressante a causa dell’infortunio recente capitato a Buchanan, il che ha fatto emergere la necessità di individuare un’alternativa valida per potenziare il reparto.

Il candidato principale

Il nome che si staglia al momento in cima alla lista delle preferenze dell’Inter è quello di Tomas Palacios, un giovane calciatore di proprietà del Talleres, ma attualmente in prestito con diritto di riscatto all’Independiente Rivadavia. Grazie alla formula del prestito, il club interessato ha l’opportunità di acquisire inizialmente il 50% del cartellino del giocatore per poi passare all’acquisto definitivo nell’anno 2025. Questa situazione però complica i piani dell’Inter, che, pur mostrando un forte interesse per il calciatore, desidera avere un quadro completo dell’evoluzione della trattativa prima di avanzare una proposta ufficiale.

Altri nomi in lizza

Nonostante Palacios rappresenti il focus principale di Marotta e Ausilio, la dirigenza nerazzurra mantiene aperte diverse piste e valuta attentamente altri profili capaci di integrarsi opportunamente nella rosa. Tra questi, come rivela l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, emerge il nome di Mikayil Faye, difensore in uscita dal Barcellona. Tuttavia, il club catalano ha posto delle condizioni economicamente impegnative per la cessione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG