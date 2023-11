I nerazzurri hanno realizzato un qualcosa di più unico che raro la scorsa estate cambiando tutti e 3 i portieri da una stagione all’altra.

L’Inter ha rivoluzionato il reparto dei portieri dopo le cessioni di Onana e Cordaz ed il ritiro di Handanovic; sono arrivati Sommer, Audero e Di Gennaro ma per il futuro potrebbero esserci nuovi scossoni. Intanto perché il secondo è in prestito e difficilmente verrà riscattato, e poi perché Sommer ha 34 anni, potrebbe arrivare un secondo più giovane che in prospettiva possa ereditare il posto dello svizzero.

Emil Audero

L’obiettivo

La rivelazione di questa Serie A si chiama Stefano Turati, gioca nel Frosinone ma è di proprietà del Sassuolo ed è una vecchia conoscenza dei nerazzurri perché ha svolto il settore giovanile a Milano dal 2008 al 2017. Per questo motivo sarebbe utilissimo per la compilazione della lista Champions, inoltre è un grandissimo tifoso dell’Inter, il che non guasta mai. Era infatti in curva quando la squadra di Inzaghi contendeva la Coppa Italia alla Fiorentina all’Olimpico a maggio scorso. Secondo Calciomercato.com è tra gli obiettivi di mercato di Marotta e Ausilio che ultimamente prediligono colpi italiani.

La richiesta

Il Frosinone sta lavorando benissimo con i giovani quest’anno, i ciociari avrebbero bisogno di un difensore centrale in prestito fino alla fine della stagione e avrebbero messo gli occhi su Yann Bisseck. Ultimamente però gli infortuni di Pavard e Bastoni gli concederanno più minutaggio e quindi sembrerebbe destinato a continuare la sua crescita ad Appiano.

L’articolo Inter: per la porta del futuro spunta Turati, in uscita il Frosinone chiede Bisseck in prestito proviene da Notizie Inter.

