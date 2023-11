Sebastiano Esposito: «Farà un certo effetto ritrovare i miei fratelli contro» Le parole del giocatore della Sampdoria

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Inter, Sebastiano Esposito, ha parlato del prossimo incrocio che lo vedrà affrontare gli altri due fratelli, Pio e Salvatore.

SAMPDORIA-SPEZIA- «Sicuramente. Sarebbe stato meglio giocarla in un altro momento del campionato, perché ne soffriamo tutti, anche come famiglia. La Samp è in ripresa, speriamo di continuare, anche lo Spezia ha avuto difficoltà».

ATTESA IN FAMIGLIA- «La mamma soffre, come l’11 giugno scorso, quando andammo in campo tutti e tre, ma in gare diverse. Lei forse preferirebbe non guardare la partita».

TUTTI E 3 IN PARTITA- «E’ la prima volta e sarà molto difficile, perché non sai come andrà a finire. Credo che la mamma tiferà per il pareggio, papà sarà contento se vincerà il più bravo».

RAPPORTO TRA FRATELLI- «Ci sentiamo tutti i giorni, nulla cambia, è una questione di sangue e riusciamo anche a frequentarci spesso, visto che siamo finalmente vicini. In campo, però, non dico che si dimenticherà di essere fratelli, ma sarà battaglia. Fa un certo effetto ritrovarci al Ferraris. Ci siamo sfidati spesso da piccolini, loro due contro di me e ne hanno vinte poche…».

RICORDO DI ROBERTO CLERICI- «Gli eravamo tutti affezionati, ogni volta in cui torno a Brescia vado a trovarlo al cimitero. Ancora oggi ho una sua foto nel portafoglio, è stato fondamentale, se non fosse stato per lui probabilmente non avrei preso questa strada. Con il mister ne abbiamo parlato, ma è un’emozione troppo forte».

QUAGLIARELLA- «Fabio è una gran persona e un idolo per me, mi ha fatto i complimenti quando ero all’Inter, poi ci siamo sentiti quando potevo venire qui, mi ha fatto un in bocca al lupo, so che vive ancora a Genova e una cena la farei volentieri con lui…».

