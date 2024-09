I nerazzurri non dovranno ringiovanire solo la difesa ma anche il reparto mediano; i dirigenti si guardano in giro.

In un panorama calcistico sempre più dinamico e competitivo, la pausa per le competizioni internazionali offre una vetrina d’eccezione per i club di osservare possibili rinforzi e per i giocatori di mettersi in mostra.

Inter in cerca di nuovi talenti

L’Inter, guidata dal presidente Giuseppe Marotta, mantiene un’attenzione particolare nei confronti dei giocatori italiani, con una predilezione per quelli che partecipano attivamente agli impegni della Nazionale. In tale contesto, secondo Inter Live, Samuele Ricci emerge come un profilo interessante per i nerazzurri anche se non per l’immediato futuro. Il centrocampista, attualmente in forza al Torino, è apprezzato per la duttilità che lo rende adatto a ricoprire più ruoli. Con le possibili partenze future e la necessità di rinfrescare la rosa, Ricci rappresenta una soluzione appetibile per l’Inter.

Un investimento per il futuro

Con un contratto in scadenza nel 2026 con il Torino, Ricci viene valutato intorno ai 20 milioni di euro, cifra destinata potenzialmente ad aumentare in base alle sue prestazioni. L’Inter in mezzo al campo è copertissima ma per forza di cosa bisogna tenere conto dei 35 anni di Mkhitaryan: i nerazzurri hanno in rosa Frattesi e Zielinski che possono raccogliere la sua eredità ma finora Inzaghi ha fatto vedere di essere disposto a rinunciare raramente all’armeno.

