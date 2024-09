Fabio Santini, parlando del Milan, ha espresso le proprie considerazioni in merito al futuro di Theo e Leao. Ha suggerito inoltre rinnovamenti societari.

Il Milan non ha convinto nelle sue prime uscite stagionali, nonostante un precampionato che invece hanno fornito buone se non ottime indicazioni. I soli due punti nelle prime tre giornate di campionato hanno acceso le sirene d’emergenza in quel di Via Aldo Rossi, nonostante pubblicamente arrivino conferme e rassicurazioni di voler proseguire il cammino insieme al neo tecnico rossonero. Il caso cooling break che ha riguardato Theo e Leao e le recenti indiscrezioni di mercato sul loro futuro lontano da Milano, hanno senza dubbio gettato benzina sul fuoco sull’ambiente Milan. Fabio Santini, intervento a ‘Ti amo calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha svelato come gestirebbe la questione proponendo una soluzione senza dubbio molto forte.

Theo e Leao? Via a gennaio e poi…

Fabio Santini ha espresso senza dubbio una considerazione forte in merito al futuro di Theo e Leao che, numeri alla mano, sono due autentiche colonne di questo Milan. Il giornalista ha affermato infatti di avere “delle soluzioni: che Theo – che piace al Real – e Leao se ne vadano a gennaio e il Milan con quello che incassa faccia due acquisti”.

Demetrio Albertini

Il Milan ai milanisti

Il giornalista prosegue poi auspicando che il Milan torni gradualmente ai milanisti, così come lo è stato per lungo tempo con la presidenza Berlusconi. Santini infatti fa i nomi di “Demetrio Albertini in società, un vero direttore sportivo come Igli Tare, disoccupato e bravissimo, e magari un consulente come Fabio Capello”. Insomma, una vera e propria rivoluzione per un Milan che decisamente cambierebbe faccia così.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG