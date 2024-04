I nerazzurri molto probabilmente acquisteranno un altro attaccante nella prossima stagione: diversi i nomi accostati al club.

L’Inter si appresta a vincere il ventesimo Scudetto della sua storia ma per farlo occorre aspettare ancora qualche settimana; i dirigenti nel frattempo programmano i prossimi colpi di mercato.

La situazione in attacco

Il rendimento delle seconde linee nel reparto offensivo è stato il tallone d’Achille della squadra di Inzaghi in questa stagione ed un po’ era anche prevedibile da agosto in poi; diciamo da quando è apparso chiaro che si puntava sui non più giovanissimi Arnautovic e Sanchez per sostituire Correa e Lukaku. Dietro Lautaro Martinez e Thuram, in questo momento della stagione in calo fisiologico, c’è ben poco; il cileno ha il contratto in scadenza ed andrà via a fine stagione mentre l’austriaco dovrebbe restare per un’altra stagione come quarta o quinta punta. L’ex Bologna in teoria dovrebbe infatti partire dietro anche al prossimo arrivo Mehdi Taremi.

Albert Gudmundsson

Due obiettivi

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter punta forte su Albert Gudmundsson del Genoa anche se il costo del suo cartellino si preannuncia essere molto elevato, senza contare che su di lui c’è la concorrenza di tante squadre più ricche. Un’alternativa low cost infatti potrebbe essere Anthony Martial che si libera a costo zero dal Manchester United. Il francese è un vecchio pallino di Ausilio ma percepisce un ingaggio importantissimo che sarà costretto a rivedere molto al ribasso se vuole trovare squadra dopo annate molto deludenti. Considerano il suo tesseramento anche il Fenerbahce e 2 squadre francesi.

