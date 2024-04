Il capitano della Lazio Ciro Immobile non riesce ad ingranare in questa stagione e questo ha alimentato diverse voci di mercato tra cui anche l’accostamento all’Inter.

Ciro Immobile ha commentato il derby perso e le voci di mercato che lo riguardano ai microfoni di DAZN. “Il derby è una gara tirata, dovresti trasformare in gol tutto quello che capita. Ovvio che siamo amareggiati, sicuramente ci aspettavano un’altra partita da parte nostra, i tifosi meritavano qualcosa di diverso“.

Rammarico

“Soprattutto per come è andata la stagione, con alti e bassi, questo poteva essere un trampolino di lancio per chiudere al meglio. Anche dal punto di vista personale, quando una stagione comincia in malo modo, anche il mio infortunio di oggi, le cose negative non arrivano mai da sole e bisogna stringere i denti. Siamo poco pericolosi, ma anche in casa con la Juve è andata così. Avendo cambiato in corsa e subendo tutto quello che c’è stato attorno all’addio di Sarri, ci ha scombussolato e non siamo riusciti a capovolgere la situazione dal punto di vista emotivo e ce lo portiamo in campo“.

Maurizio Sarri

Stagione negativa per lui

“Da cosa ripartire per ritrovarmi? Sono abituato a pensare in positivo, ma una stagione così tra infortuni, prestazioni deludenti e gol sbagliati, è devastante. Ma bisogna mettere a fuoco come sto fisicamente, cosa posso ancora dare e ridare alla Lazio. Tutti questi chiacchiericci che sento nei miei confronti ci stanno, ovvio che vengono fuori nei momenti negativi ma è successo anche in passato e poi scomparsi nel nulla quando tutto gira nel verso giusto. Serve equilibrio nel calcio e avere la massima fiducia. Non è facile, ma ho ancora due anni di contratto. Abbiamo appena cambiato tecnico e non è facile neanche per lui. Dobbiamo finire al meglio questa stagione e ripartire alla grande alla prossima“.

Sul futuro

“Ultimo derby alla Lazio? Ho sempre detto che fino a che mi sento in grado di dare qualcosa per la Lazio, visto che non è una storia che si cancella in un secondo, resto. Non è facile come in passato ma lo faremo di nuovo facile appena le cose andranno meglio“.

L’articolo Immobile: “Stagione devastante, i chiacchiericci sul futuro ci stanno ma ho due anni di contratto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG