L’esterno offensivo dei biancocelesti è stato accostato ai rossoneri ma ci sarebbe un’altra big italiana in vantaggio su di lui.

Felipe Anderson ha il contratto in scadenza con la Lazio a fine stagione e negli ultimi giorni si è parlato di un interesse anche da parte del Milan.

L’occasione

L’ex West Ham United e Porto è in scadenza di contratto con la Lazio e al momento non c’è nulla che faccia pensare a un rinnovo imminente. Ha giocato 316 partite con i biancocelesti realizzando 56 gol e 63 assist; numeri che hanno attirato i rossoneri.

Geoffrey Moncada

Come stanno le cose

Calciomercato.com precisa però che il Milan al momento non sta lavorando sul 30enne brasiliano, il che lascia campo libero alle altre squadre. La Juve vuole allargare la rosa in vista del ritorno in Champions League e del Mondiale per Club. Il piano di Cristiano Giuntoli è chiaro: inserire in rosa 2/3 esterni per fornire alternative al solito 3-5-2. Anderson ha ricevuto ricche offerte dall’Arabia Saudita ma preferirebbe restare in Italia; per questo la Juventus viaggia spedita verso l’obiettivo. I contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore sono costanti. Ai bianconeri interessa anche Mason Greenwood che in estate tornerà al Manchester United dopo il prestito al Getafe: i Red Devils non vogliono scommettere su di lui per il futuro e quindi potrebbe partire. Lo stesso United intanto è sulle tracce di Gleison Bremer e perciò potrebbe nascere una sorta di scambio.

