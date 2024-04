E alla fine anche l’esterno offensivo nigeriano riesce a mostrare a tutti il suo valore: la sua crescita è sotto gli occhi di tutti ma servono altre conferme.

Non ha messo il suo nome sul referto ma Samuel Chukwueze ha fatto vedere di che pasta è fatto nella vittoria conquistata dal Milan sabato contro il Lecce.

Il risveglio

Dopo essere stato per diversi mesi un oggetto misterioso il nigeriano ha finalmente cambiato marcia e sta ormai diventando una risorsa molto importante per Stefano Pioli. L’ex Villarreal, come sottolinea Tuttosport, è stato tra i migliori in campo sabato contro i pugliesi: si è proposto sulla destra abbastanza spesso e ha fornito l’assist per il primo gol di Christian Pulisic. La sua prestazione non è tutto qui ovviamente: Chukwueze partiva spesso largo in isolamento per puntare (e spesso dribblare) diversi avversari dimostrandosi una spina nel fianco nella difesa schierata da Gotti.

Samuel Chukwueze

La gestione

Giovedì contro la Roma, nell’andata dei quarti di Europa League, l’ex Villarreal partirà molto probabilmente dalla panchina perché tornerà Ruben Loftus-Cheek, assente sabato per squalifica. Potrà però essere ancora un’arma importante dalla panchina; in generale si ha la sensazione che fino. fine stagione ci potrà essere più alternanza rispetto al passato. Stefano Pioli ha notato i progressi di Chukwueze ma chiaramente bisogna pensarci almeno 2 volte prima di rinunciare ad uno tra Pulisic e Loftus-Cheek. Nel post gara il tecnico ha ammesso che l’ala ha vissuto un periodo non facile; i tifosi rossoneri sperano che sia definitivamente alle spalle.

