L’allenatore del Bologna interessa a mezze Serie A ed è stato accostato anche ai rossoneri sebbene questi non abbiano ancora deciso nulla in merito.

Il Milan potrebbe vedersi accasare altrove uno dei nomi che aveva nella lista dei potenziali successori di Stefano Pioli; Lorenzo rivela un’indiscrezione delle ultime ore.

Stagione storica

Potrebbe rivelarsi una stagione storica per il Bologna: il club felsineo si trova tra le prime quattro e quindi se il campionato terminasse oggi sarebbe qualificato alla prossima Champions League. Le imprese del tecnico Thiago Motta hanno fatto il giro d’Europa ma sono soprattutto le big italiane a pensare seriamente di affidargli la panchina in vista della prossima stagione. In prima fila ci sono il Milan, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Pioli, e soprattutto la Juventus.

Stefano Pioli

Mossa concreta

I bianconeri ieri sono tornati alla vittoria anche in campionato e stanno provando a difendere il terzo posto in classifica; sempre più indizi portano però a pensare che a giugno ci sarà la rivoluzione. Sembra che Max Allegri andrà via a fine stagione finita: Calciomercato.com si sbilancia sostenendo che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto contatti con l’entourage di Thiago Motta raggiungendo un principio di accordo.

Qui Milan

I rossoneri stanno facendo molto bene nel 2024 e a suon di vittorie Stefano Pioli si sta conquistando la permanenza anche nella prossima stagione: l’attuale allenatore del Milan è sotto contratto fino al 2025 ma la sua riconferma dipenderà da come finirà questa stagione.

L’articolo La Juventus trova una base di intesa con Thiago Motta proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG