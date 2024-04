Il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore critica la rivoluzione attuata dalla dirigenza rossonera sul mercato la scorsa estate.

Giuseppe Pastore al canale Twitch di MilanNews.it ha parlato del mercato del Milan. “Il senso del mercato dell’estate 2017 che era molto pasticciato l’ho ritrovato un po’ in quello di quest’anno, che non a caso ci ha messo 3/4 mesi per arrivare a regime, anche perché il buon Reijnders di questo periodo non è il Reijnders di novembre-dicembre. Anche Loftus-Cheek fino a Natale ha fatto solo un gol in mezzo campionato. Jovic è stato un fantasma fino a dicembre. Chukwueze non è stato un buon acquisto, passatemi questa obiezione. Okafor, beh, non è mai stato titolare. Pulisic è l’eccezione, assolutamente. Buonissimo acquisto, pagato poco per il suo valore. Ecco ci sono stati due buoni acquisti, oggettivamente ottimi: alcuni dicono Loftus-Cheek e l’americano. Loftus-Cheek non fa alcuna fase difensiva. A me va bene, se fa 10 gol all’anno ben vengano, però quello italiano è un tipo di calcio che ci metti un po’ a digerire“.

Tijjani Reinders

Sull’olandese

“Mi da l’impressione che l’anno prossimo lo vederemo ad altissimi livelli. Quest’anno non è ancora il Reijnders che voglio vedere io. Io Rejnders mi vanto di essere uno dei pochi di averlo visto giocare prima che venisse al Milan perché mi aveva folgorato in AZ-Lazio, andata e ritorno di Conference. Faceva di tutto ed era dappertutto. Quando il Milan l’ha comprato sono rimasto molto contento ma ci ha messo parecchi mesi prima di diventare un giocatore da calcio italiano, perché la Serie A sarà noioso, ma è di una difficoltà che non ha eguali“.

