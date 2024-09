I nerazzurri dovranno fare più di un ritocco nel reparto offensivo in vista della prossima stagione.

L’Inter perderà a costo zero a fine stagione Marko Arnuatovic e Joaquin Correa: almeno uno dei due andrà sostituito con un profilo più giovane.

La lacuna

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia conclusa senza uno sfoggio economico da parte dell’Inter, la mancanza di una seconda punta di spessore è rimasta un tema caldo. Entrambe le potenziali partenze, Joaquin Correa e Marko Arnautovic, non si sono concretizzate, lasciando l’allenatore Simone Inzaghi a gestire le risorse attuali e a trovare il modo migliore per sfruttarle pienamente. Tuttavia, gli sguardi sono già rivolti alle prossime opportunità di mercato, con un profilo specifico in mente: un attaccante dotato di eccellente qualità tecnica, capace di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica.

Javier Zanetti

Il jolly da giocarsi

La figura di Javier Zanetti si profila ancora una volta come decisiva. Con un passato glorioso in campo e una presenza influente fuori, Zanetti ha già dimostrato di poter attrarre talenti argentini a Milano. E il nome sulla lista degli obiettivi attuali risuona con un’eco particolare: Angel Correa, attaccante dell’Atletico Madrid. Secondo Inter Live, il fatto che quest’anno stia giocando meno potrebbe indurlo a riflettere.

L’occasione

Nonostante la stima di Simeone, il futuro di Angel Correa all’Atletico Madrid appare incerto, soprattutto con l’arrivo di nuovi attaccanti che potrebbe limitare ulteriormente il suo spazio in squadra. A 29 anni, la ricerca di continuità diventa una priorità per l’argentino, che potrebbe presto essere oggetto di proposte concrete da diversi club, tra cui l’Inter figura come una destinazione potenzialmente attrattiva. La presenza di un nucleo argentino ben saldo a Milano potrebbe favorire l’integrazione di Correa, ma l’operazione finanziaria, quantificabile in circa 15 milioni di euro, potrebbe incontrare l’ostacolo della politica di investimenti dell’attuale proprietà dell’Inter, orientata verso profili più giovani.

