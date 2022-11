I prossimi Mondiali in Qatar non sarebbero a rischio per l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, che però ha finito il 2022 con l’Inter

La ricaduta di Romelu Lukaku fa preoccupare i tifosi dell’Inter, ma non quelli del Belgio. L’attaccante, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà sicuramente out 10 giorni, ma non forzerà il rientro in campo.

Proprio per questo motivo il club nerazzurro non dovrebbe rischiare il belga nell’ultimo match prima della sosta ed è probabile che la prossima settimana Romelu possa raggiungere già in anticipo il ritiro del Belgio.

