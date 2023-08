Si sta per sbloccare l’arrivo a Milano del difensore francese: è quanto sostiene l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini.

Niccolò Ceccarini a TMW ha parlato della spinosa questione riguardante Benjamin Pavard. “Sono ore decisive per Pavard all’Inter. Con il Bayern è già stato raggiunto da tempo un accordo sulla base di 30 milioni di euro ma si aspetta il via libera che dovrebbe avvenire a breve”.

“La società tedesca vuole avere in mano il sostituto e sta lavorando per chiudere un’operazione in entrata. Tuchel ha fatto una lista di nomi ai suoi dirigenti. Tra questi Chalobah, Bella-Kotachap e Geertruida. L’Inter è molto fiduciosa che già domani Pavard possa diventare a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. In caso di un colpo di scena clamoroso, l’Inter potrebbe valutare Schuurs del Torino“.

