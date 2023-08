Samardzic pronto per la nuova avventura all’Inter: il centrocampista a un passo dai nerazzurri. La conferma di Andrea Paventi a Sky Sport

Samardzic sempre più vicino all’Inter, la conferma di Sky Sport:

«Abbiamo incrociato prima qui (fuori la sede dell’Inter, ndr) il direttore sportivo Piero Ausilio: si continua a lavorare, si va avanti sui vari fronti. Non credo che oggi arriverà l’ufficialità. C’erano voci su Samardzic a Milano venerdì, ma per far sì che questo accada bisogna chiudere tra oggi e domani. Discorsi ben avviati per portiere, centrocampista e attaccante».

L’articolo Inter, per Samardzic è quasi fatta: la conferma di Sky Sport proviene da Inter News 24.

