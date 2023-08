L’ex calciatore Massimo Orlando dubbioso su Scamacca: il pensiero sull’attaccante a un passo dall’Inter

Massimo Orlando si è espresso così sul possibile approdo di Scamacca all’Inter:

«Tutta questa voglia dei club di avere Scamacca non la capisco. È un buon giovane, ha qualità, ma mi sembra uno che possa giocare una partita sì e tre no. Lo vedo non come un bomber vero. È vero che il valzer delle punte è quello, i nomi sono quelli, però Scamacca…».

