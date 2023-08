I nerazzurri hanno riflettuto a lungo e alla fine sono giunti alla conclusione che l’ex Sassuolo è il primo obiettivo per l’attacco.

L’esperto di mercato Luca Marchetti su TMW descrive accuratamente la trattativa che l’Inter ha deciso di portare avanti per Gianluca Scamacca del West Ham. “C’è stato uno scatto importante dell’Inter che dopo una riflessione interna ha deciso di avvicinarsi concretamente alla richiesta di 25 milioni più bonus del West Ham. L’Inter ha già offerto 20 più bonus, credo che nel giro di una settimana si possa chiudere vista anche la vicinanza dell’inizio del campionato”.

Simone Inzaghi

“In questi giorni l’Inter ha cercato di capire anche le intenzioni di Scamacca, su cui con forza c’era la Roma già da tempo. Il West Ham però non ha mai aperto al prestito, l’Inter ha cambiato i piani. Ha prima capito se il patto tra Roma e Scamacca fosse solido, ma a quanto pare margini di manovra c’erano e per questo ha affondato il colpo. Balogun probabilmente non era il preferito di Inzaghi, era il più giovane e c’è un rischio di adattamento per un giocatore con queste caratteristiche, un rischio che non puoi permetterti dopo aver perso due totem come Lukaku e Dzeko. Inzaghi con Scamacca sistema il reparto offensivo, tra l’altro Inzaghi a breve firmerà il rinnovo del contratto“.

L’articolo L’Inter può chiudere l’acquisto di Scamacca entro fine settimana, a breve anche il rinnovo di Inzaghi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG