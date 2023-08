La Gazzetta risponde alla domanda che si pongono tutti i tifosi dell’Inter in questo momento: Scamacca migliore di Balogun?

La Gazzetta dello Sport tenta di rispondere all’interrogativo che abita la mente dei tifosi dell‘Inter in questo momento: perchè la società ha preferito Scamacca a Balogun?

Le ragioni, come spiega il quotidiano, sono sia tecniche che economiche:

SCAMACCA-BALOGUN- Si è stabilito che Scamacca meglio sposa le esigenze tecniche ed economiche. Tecniche, sì: Inzaghi vuole una prima punta e l’ex Sassuolo risponde a queste caratteristiche. Risponde più di Folarin Balogun, per certi versi l’investimento che più stuzzica la società. Ma l’americano, 22 anni, non è una classica prima punta, pur essendo reduce da 21 reti segnate in Ligue 1 con il Reims.

Nelle idee di Inzaghi per la nuova Inter – non va dimenticato – c’era Lukaku. E lo stesso Lukaku la scorsa stagione si giocava il posto con Dzeko. Scamacca è molto più simile ai due attaccanti dell’Inter 2022-23 di quanto non lo sia Balogun. Che peraltro comporterebbe un investimento ancor maggiore: l’Arsenal non scende sotto quota 40 milioni di euro, cifra che non si può spendere a cuor leggero

