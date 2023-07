Nel pomeriggio di ieri l’Inter è scesa in campo per un’amichevole contro la Pergolettese: ecco come sono andati i nuovi arrivati

C’era molta curiosità attorno ai nuovi arrivati in casa Inter, per l’amichevole di ieri pomeriggio vinta dai nerazzurri contro la Pergolettese per 10 a 0. Test e avversario che lasciano il tempo che trovano, anche per via delle gambe dei giocatori ancora appesantite dai carichi di lavoro del ritiro. Tuttosport fa una sua analisi della prova offerta dai nuovi acquisti.

Sul quotidiano si legge: «Come sono andati i nuovi? Logico che tutti abbiano bisogno di tempo, sia per trovare il ritmo partita, sia per inserirsi al meglio negli schemi di Inzaghi. Thuram si è sforzato di venire incontro e giocare di sponda e le migliori cose, in effetti, le ha fatte in appoggio ai compagni (in particolare con Sensi). Frattesi, subentrato a Barella, si è gettato spesso negli spazi, confermando la sua propensione offensiva. Più indietro logicamente Cuadrado, arrivato da poco più di 24 ore. Il colombiano – maglia 17, ma non è il numero definitivo – ha tenuto la fascia e cercato qualche azione delle sue».

L’articolo Inter-Pergolettese, da Thuram a Cuadrado: ecco come sono andati i nuovi arrivati proviene da Inter News 24.

