I nerazzurri scenderanno in campo oggi pomeriggio ad Appiano Gentile per la seconda amichevole del precampionato.

L’Inter di Simone Inzaghi si avvicina a un altro importante test, questa volta contro la Pergolettese, compagine di Serie C. Un momento chiave per le nuove acquisizioni e per le strategie tattiche in vista della stagione che verrà. Tra i nomi da tenere d’occhio, spicca quello di Piotr Zielinski, centrocampista polacco appena arrivato a costo zero dal Napoli, che potrebbe giocare anche uno spezzone.

L’utilizzo di Zielinski

Il polacco è uno degli ultimi nazionali aggregati ma non sta perdendo tempo per ambientarsi nella sua nuova realtà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Napoli è considerato principalmente come alternativa a Mkhitaryan in mediana, pur non essendo esclusa la possibilità che entrambi trovino spazio in campo contemporaneamente, ad esempio in un 3-4-2-1. Questo darebbe alla squadra maggiore inventiva nelle fase di creazione del gioco e un elemento di imprevedibilità nell’attacco.

Piotr Zielinski

La probabile

L’Inter si appresta ad affrontare l’impegno con una formazione ancora molto sperimentale considerati i tanti nazionali ancora assenti. Considerando le indicazioni fornite, la squadra potrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2, che vedrebbe Josep Martinez difendere i pali, con Bisseck, Stante e Fontanarosa a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo, Kamate, Berenbruch, Agoume, Mkhitaryan e Carlos Augusto avranno il compito di tessere le trame di gioco, mentre in attacco si riconfermerà il duo Taremi–Correa che tanto bene ha fatto contro il Lugano qualche giorno fa.

Dove vederla

Rispetto a quest’ultima gara, quella di oggi sarà visibile in streaming sul sito dell’Inter (inter.it), sul canale YouTube e sull’app ufficiale del club nerazzurro con calcio d’inizio alle 18.

