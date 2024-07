I nerazzurri valutano l’ormai ex giocatore del Torino anche se la nuova proprietà predilige puntare su obiettivi più giovani.

L’Inter si trova attualmente alla ricerca di un nuovo innesto per rinforzare il proprio reparto difensivo, con particolare attenzione verso un difensore mancino che possa apportare valore e esperienza alla rosa guidata da Simone Inzaghi. Tra i profili valutati dalla dirigenza nerazzurra, emerge quello dello svizzero Ricardo Rodriguez, un calciatore di talento che attualmente si trova senza contratto.

L’ammissione

Haroon Masoodi, agente dell’ex Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione del suo assistito e al suo possibile futuro. Durante un’intervista concessa a inter-news.it, Masoodi ha confermato l’interesse dell’Inter, svelando che ci sono stati contatti con Piero Ausilio. Secondo il procuratore, anche l’allenatore Simone Inzaghi apprezza le qualità di Rodriguez, anche se al momento non è stata formulata alcuna offerta ufficiale per il difensore.

Simone Inzaghi

Offerte sul tavolo

Nonostante l’interessamento dei nerazzurri, sembra che Ricardo Rodriguez abbia ricevuto proposte anche da altri lidi. Il suo agente ha infatti menzionato offerte provenienti tanto da Dubai, nello specifico dall’Al-Ain, quanto da altri club europei tra cui il Real Betis in Spagna, diverse squadre di primo piano in Turchia e l’Olympiacos in Grecia. Masoodi ha tuttavia sottolineato come nessuna delle proposte ricevute sia stata fino ad ora ritenuta soddisfacente, lasciando quindi aperta la possibilità di ulteriori trattative. Difficile per non dire impossibile quindi che l’ex Torino e Milan arrivi all’Inter.

