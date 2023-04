Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Calhanoglu e Skriniar si allenano ancora a parte, quasi impossibile la convocazione con il Benfica

L’Inter è tornata in campo nel day after di Salerno. Allenamento di scarico per buona parte del gruppo, ancora lavoro personalizzato sul campo per Skriniar e Calhanoglu: quasi impossibile per entrambi l’ipotesi di una convocazione per per la trasferta in Portogallo di martedì con il Benfica.

L’articolo Inter, personalizzato per Calhanoglu e Skriniar: difficile il rientro con il Benfica proviene da Inter News 24.

