L’ex attaccante Alessandro Matri si è espresso a DAZN sulle possibili scelte di formazione dell’Inter in vista del Benfica

Matri ha parlato così a DAZN delle possibili scelte verso Benfica-Inter:

“Ha l’opportunità di andare in semifinale che sarebbe un’impresa. Soprattutto pensando ai sorteggi. L’atmosfera può fare tanto. Non vedo però il giocatore che può fare la differenza. Vedo Lautaro molto spento. Secondo me deve giocare Lukaku. È l’unico che ha una gestione della palla che può servire tanto. Se non fai giocare Brozovic contro il Benfica lo perdi pe tutta la stagione secondo me“.

