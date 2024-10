Il difensore francese non sta vivendo una grande stagione: al di là del fatto che non gioca sempre, quando è in campo non è così continuo come in passato. Le decisioni dei commissari tecnici possono influire notevolmente sulle carriere dei giocatori e la recente mossa di Didier Deschamps, il selezionatore della nazionale francese, ha destato curiosità e discorsi per le sue scelte riguardanti la squadra. Un caso emblematico è quello di Benjamin Pavard, difensore che, nonostante il talento riconosciuto (ha vinto anche la Coppa del Mondo con la nazionale nel 2018), si trova a dover affrontare una fase complicata nella sua carriera internazionale. Il precedente La gestione della rosa da parte dell’ex centrocampista anche della Juventus ha sempre suscitato grande interesse considerato il grosso numero di giocatori di talento a disposizione. Di recente, il C. T. ha espresso un giudizio che sembra mettere in discussione il ruolo di Pavard in […]

Leggi l’articolo completo Inter: pessime notizie per Pavard, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG