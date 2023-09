Inter, Pio Esposito segna il primo gol in Serie B con lo Spezia nella partita contro la Reggiana

Domenica amara per lo Spezia e Francesco Pio Esposito, che vede sconfitta la sua squadra nel match contro la Reggiana per 1-2.

Gioia a metà per il giocatore di proprietà dell’Inter, che segna il suo primo gol in Serie B, ma che non aiuta la squadra ligure a raccogliere 3 punti.

L’articolo Inter, Pio Esposito segna il primo gol in Serie B con lo Spezia proviene da Inter News 24.

