Ex Inter, Pinamonti: «I numeri stanno arrivando, ma ho rabbia per le persone che hanno esagerato» Le parole dell’attaccante

Intervistato da Dazn nel post gara di Juventus Sassuolo, l’autore del gol ed ex Inter, Andrea Pinamonti ha risposto cosi:

LE PAROLE- «I numeri quest’anno stanno arrivando. Ho sempre dato tutto da quando sono qui, l’anno scorso mancavano i numeri ma quest’anno stanno arrivando anche quelli. Non so cosa sia cambiato, ma sicuramente ho tanta rabbia per delle persone che hanno esagerato. La Nazionale? Io mi candido per essere pronto col Sassuolo. Poi se arriva qualcosa in più va bene ma io mi godo questi momenti»

