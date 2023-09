Il telecronista Massimo Marianella stravede per l’ex centrocampista del Sassuolo che però in nerazzurro ancora non ha giocato da titolare.

L’Inter l’anno scorso è andata ben al di là delle aspettative in Champions League riuscendo a raggiungere una finale impronosticabile ad inizio stagione. Quest’anno il girone eliminatorio sulla carta è molto più semplice di quello di 12 mesi fa che comprendeva Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen ma i nerazzurri hanno approcciato male alla competizione. Il pareggio di San Sebastian è un piccolo campanello d’allarme che non pregiudica nulla anche se il sospetto che si punti maggiormente alla vittoria del campionato è sempre vivo. C’è chi invece ha pochissimi dubbi sulla caratura della rosa nerazzurra.

Champions League

La previsione

Massimo Marianella a Sky Sport ha fatto la sua previsione sul cammino europeo dei nerazzurri. “L’Inter ha la consapevolezza di una squadra che arriva da una grande stagione, dove ha sfiorato la vittoria della Coppa Campioni. Istanbul è stata un rimpianto perché forse i nerazzurri avrebbero meritato di più. Ora è certamente la squadra più forte in Italia e può, ragionevolmente, ambire ad arrivare a Wembley per giocarsi un’altra finale. Il roster è fortissimo, tanto che in questo avvio di stagione ha faticato a trovare spazio Frattesi, uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Inzaghi dovrà dare minuti a tutti perché se non succede, diventa difficile“. Il giornalista quindi si allinea alla previsione che ha fatto anche Pep Guardiola qualche settimana fa.

