Napoli, altro infortunio in difesa: dopo Rrahmani si ferma anche Juan Jesus: Garcia costretto a schierare Ostigard e Natan

Emergenza piena del Napoli in difesa: dopo l’infortunio di Rrahmani, Rudi Garcia perde anche Juan Jesus.

Il difensore si è fermato oggi in allenamento per un risentimento muscolare alla coscia sinistra e non prenderà parte alla trasferta contro il Bologna, in cui il tecnico dovrà schierare Ostigard e Natan.

