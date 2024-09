Brutta tegola per i nerazzurri che, oltre alla brutta sconfitta nel Derby, dovranno fare i conti con l’infortunio di un peggio pregiato In un periodo cruciale per l’Inter, il post-derby si presenta come un vero e proprio enigma per il futuro della squadra nerazzurra. La sconfitta contro il Milan ha lasciato l’amaro in bocca, ma […]

Leggi l’articolo completo Inter, piove sul bagnato! Il giocatore si è infortunato nel Derby.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG