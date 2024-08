All’Arena Garibaldo di Pisa finisce 1-1 la partita amichevole tra l’Inter e il Pisa. Al vantaggio dei toscani risponde nel finale Bisseck.

Nella calda atmosfera di Pisa, l’Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi, e il Pisa di Pippo Inzaghi, hanno regalato agli spettatori un’amichevole intensa e combattuta, terminata con un pareggio 1-1. L’incontro si è svolto sotto gli occhi attenti dei fan, in memoria di Gigi Simoni, figura storica per entrambi i club. Nonostante l’Inter fosse priva di giocatori chiave come Lautaro, Thuram e Taremi, a causa di impegni e infortuni, il match non ha mancato di fornire spunti interessanti e dimostrazioni di forza, soprattutto dal lato del Pisa, che ha sorpreso per il suo dinamismo e la sua voglia di fare.

Dall’inizio al primo gol

Già nel primo tempo, il Pisa ha sfoggiato una maggiore freschezza e audacia, mettendo in difficoltà la formazione interista con incursioni aggressive e un gol meritato firmato da Piccinini, preceduto da un palo di Moreo. Questa rete è arrivata a coronare una fase di superiorità del Pisa che, guidato da un motivatissimo Pippo Inzaghi, ha sfruttato al meglio la velocità e la tecnica dei suoi esterni, in particolare quella di Tramoni dall’esterno sinistro. L’Inter, d’altro canto, ha mostrato limiti soprattutto in attacco, dove l’assenza di una “quinta punta” si è fatta sentire, relegando in difficoltà la coppia Salcedo-Correa.

Yann Bisseck

Tensione e opportunità nel secondo tempo

Con l’avanzare del match, l’Inter ha tentato di imporre il proprio gioco, inserendo nuovi elementi nella speranza di ribaltare il risultato. Il secondo tempo ha visto un’Inter più agguerrita, con l’ingresso di Frattesi che ha ravvivato la mediana nerazzurra e sfiorato il gol con un tiro che ha colpito il palo. La squadra di Simone Inzaghi ha aumentato la pressione, creando diverse occasioni da gol non sfruttate a dovere, complice anche una giornata sicuramente no per Arnautovic, entrato nel finale ma visibilmente in difficoltà fisica.

Il pareggio all’ultimo respiro

Proprio quando il Pisa sembrava poter assaporare una prestigiosa vittoria estiva, è arrivato il pareggio dell’Inter. Un gol confuso, nato da una mischia e finalizzato da Bisseck, ha fissato il risultato sull’1-1, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi locali ma anche evidenziando le difficoltà dell’Inter nell’affinare le proprie strategie offensive. Questo pareggio, oltre a dimostrare ancora una volta il valore dell’amichevole come momento di crescita e sperimentazione, ha messo in luce i limiti e le potenzialità di entrambe le squadre, in vista dei rispettivi impegni stagionali.

L’incontro, oltre a rappresentare un’occasione di omaggio a Gigi Simoni, diviene quindi un prezioso banco di prova per Simone e Pippo Inzaghi, che avranno sicuramente annotato lezioni importanti per il futuro. Mentre il Pisa può gioire per una performance oltre le aspettative, l’Inter si trova di fronte all’esigenza di riflettere sulle proprie lacune offensive, in attesa del rientro dei titolari e di un mercato che potrebbe ancora riservare sorprese.

