E’ davvero l’Inter più bella degli ultimi 14 anni? Per i nerazzurri spunta un complimento speciale

L’Inter si gode il gran 2024 e anche Tuttosport elogia il cammino dei nerazzurri:

IL PERCORSO – «Per essere definita la migliore Inter degli ultimi anni – diciamo dal 2011 in poi tenendo in una teca lo “Special” 2010 -, servirà il sigillo finale, per non rimanere una grande… incompiuta. Lo scudetto ovviamente è la stella polare della stagione, anche se lo stato di grazia della squadra di Inzaghi e il percorso in Europa della scorsa stagione, fanno credere che in tanti in casa nerazzurra vogliano ancora dire la loro nella Champions che Lautaro Martinez e compagni riprenderanno a giocare martedì a San Siro con l’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid.

Di sicuro, quella di oggi in attesa della targhetta “migliore”, può essere definita l’Inter più bella degli ultimi 14 anni. Certo, ci sono stati dei picchi di grande calcio la scorsa stagione – vedi i due euroderby -; l’Inter di Conte in alcune gare della cavalcata scudetto era una splendida macchina oliata e pure con Spalletti c’erano state delle partite in cui il 4-2-3-1 aveva fatto battere forte le mani ai tifosi del Meazza».

