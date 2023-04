L’ex Inter Fausto Pizzi ha presentato la sfida odierna contro la Fiorentina intervenendo a Tmw Radio. Le sue dichiarazioni

L’ex centrocampista dell’Inter Pizzi ha parlato a Tmw del rush finale dei nerazzurri:

“In questo momento non credo che l’Inter possa scegliere. C’è il dovere di provare a prendersi tutto quel che si può prendere. La zona Champions non può essere mancata, sarebbe un danno economico tragico. Vedo un’Inter con delle possibilità di poter arrivare in finale di Champions League”.

L’articolo Inter, Pizzi: «I nerazzurri non possono scegliere. Devono provare a prendersi tutto» proviene da Inter News 24.

