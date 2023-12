I nerazzurri non riescono a vincere contro i baschi ma in realtà si ha la sensazione che non abbiano voluto fare il massimo per ottenere i 3 punti.

L’Inter chiude il girone di Champions League con un pareggio a reti bianche contro la Real Sociedad: gli spagnoli vincono il girone per differenza reti mentre i nerazzurri, che hanno pareggiato anche all’andata a San Sebastian, dovranno accontentarsi del secondo posto.

Possibili avversarie

Questo vuol dire non essere testa di serie al sorteggio degli ottavi che andrà in scena lunedì prossimo: l’avversaria della squadra di Inzaghi sarà una tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, molto probabilmente Barcellona e una fra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain (stasera lo scontro diretto coi tedeschi avanti in classifica al momento).

Uefa Champions League

Contestazioni

La stampa sportiva italiana non è per nulla tenera con Inzaghi per le scelte di formazione di ieri: Tuttosport parla addirittura di splendido inizio di stagione sporcato. Il tecnico infatti a qualificazione raggiunta ha abusato del turnover: contro il Benfica sono stati addirittura 8 i cambi di formazione mentre ieri meno della metà anche se a riposare sono stati i big, Lautaro Martinez, Barella e Bastoni. Risultato: l’Inter ha provato a far male agli spagnoli solamente nella parte finale del primo tempo. Troppo poco per sperare di battere la Real Sociedad. Ormai il dado è tratto: l’obiettivo assolutamente prioritario è lo Scudetto della seconda stella e per questo si è scelto si “sacrificare” il primo posto nel girone.

