I nerazzurri potrebbero cambiare molto il reparto offensivo della prossima stagione anche se nessuno si augura di ripetere quanto successo la scorsa estate.

L’Inter è focalizzata esclusivamente sulla seconda parte di questa stagione ma chiaramente i dirigenti non possono distogliere più di tanto gli occhi dal mercato.

Porte girevoli in attacco

Salvo sorprese incredibili di cui al momento non ci sono avvisaglie, Thuram e Lautaro Martinez resteranno gli attaccanti titolari; i movimenti quasi sicuramente avverranno sulle cosiddette seconde linee. Quasi certo l’addio di Alexis Sanchez che non vedrà rinnovato il suo contratto annuale mentre il futuro di Marko Arnautovic è un grande punto interrogativo: l’austriaco ha un biennale e quindi in teoria dovrebbe restare al netto del suo rendimento positivo solo a sprazzi.

esultanza gol Joaquin Correa

Il ritorno

A prescindere da questo, Joaquin Correa è ancora di proprietà dell’Inter e sembra molto probabile che non verrà riscattato dal Marsiglia, come riporta Calciomercato.come. L’accordo infatti prevede un obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione alla Champions League del club francese. La squadra di Gattuso è ottava in classifica e ha 7 punti di distacco dalla terza; in Ligue 1 vanno in Champions solo le prime 3. Improbabile che il Marsiglia scelga di riscattare comunque il Tucu per i 10 milioni richiesti dai nerazzurri visto che l’argentino ha collezionato finora 12 presenze senza riuscire a realizzare né 1 goal né 1 assist. Anche in caso di ritorno Correa dovrebbe essere ritenuto fuori dal progetto dell’Inter: i dirigenti dovranno trovargli una nuova destinazione, a fine stagione a bilancio il suo cartellino peserà poco più di 8 milioni.

