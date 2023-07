Inter, possibile ritorno al Genoa per Salcedo: il punto sul futuro del giovane attaccante azzurro

Dopo il secondo posto in Serie B e la promozione in Serie A, il Genoa si prepara a rinforzare la rosa. Tra i possibili acquisti per il reparto offensivo si pensa al ritorno di Eddie Salcedo.

L’attaccante classe 2001 dell’Inter ha già vestito la maglia rossoblù all’inizio della sua carriera e più recentemente nella seconda metà della scorsa stagione ed è un’idea per l’attacco del Genoa. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Inter, possibile ritorno al Genoa per Salcedo: il punto proviene da Inter News 24.

