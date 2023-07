La prima offerta dei Red Devils per l’estremo difensore camerunese è ben lontana dalla richieste dei nerazzurri.

Il Manchester United è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione dato che David De Gea ancora non ha rinnovato il contratto che è scaduto 4 giorni fa. Il tecnico Erik Ten Hag ha allenato Andre Onana all’Ajax e si ricongiungerebbe a lui ben volentieri; l’Inter ha bisogno di vendere per finanziare i colpi in entrata ma non è disposta a fare sconti.

Simone Inzaghi

La prima proposta del club inglese è arrivata ieri ed ammonta a 40 milioni, i nerazzurri ne chiedono 20 in più. Tuttosport sottolinea come Simone Inzaghi continui a sperare che la trattativa salti: l’allenatore ha già perso Brozovic e non vorrebbe rinunciare ad un altro costruttore di gioco.

L’articolo Onana: il Manchester non va oltre i 40 milioni, Inzaghi spera nella permanenza proviene da Notizie Inter.

