L’Inter si gode la crescita impetuosa e senza freni di Valentin Carboni conscia però che non sarà semplice gestire il suo talento.

L’argentino, che ha compiuto 19 anni lo scorso marzo, è entrato a far parte dell’Inter nel 2020, insieme al fratello maggiore Franco. La sua crescita nel settore giovanile nerazzurro è stata rapida e promettente, culminando con qualche presenza in Prima Squadra durante la stagione 2022-23, seppur saltuaria. La passata stagione in prestito al Monza lo ha visto maturare ulteriormente: il figlio d’arte, anche il padre era calciatore, è sceso in campo 32 volte e andando a segno in 2 occasioni.

Roberto De Zerbi, alla guida del Marsiglia, ha individuato in Valentin Carboni il rinforzo ideale per la sua squadra. Considerata la preziosa partecipazione del giovane all’attuale Coppa America con la nazionale argentina, al fianco di stelle come Lautaro Martinez, altri club europei hanno iniziato a mostrare un crescente interesse per il talento. Il Marsiglia, tuttavia, sembra essere in pole position per accaparrarsi le sue prestazioni sebbene l’Inter non sembri disposta a cederlo facilmente.

Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero deciso di non voler cederlo in prestito per un’altra stagione; c’è da capire se questo discorso vale solo per destinazioni estere o meno. Serve quindi una cessione a titolo definitivo per strapparlo all’Inter: i nerazzurri hanno fissato il prezzo di partenza a 30 milioni di euro.

