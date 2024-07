Il difensore polacco che tempo fa ha giocato nello Spezia è finito nel mirino dei nerazzurri che però possono prenderlo solo a determinate condizioni.

L’Inter, come ampiamente detto negli ultimi giorni, non sostituirà l’infortunato Buchanan, un esterno, con un altro laterale; nell’ultima parte della scorsa stagione infatti Carlos Augusto veniva considerato un difensore centrale mentre ora, qualora arrivasse un centrale, il brasiliano tornerebbe a fare il suo ruolo naturale di quinto.

L’obiettivo

Sportitalia riporta che i dirigenti dell’Inter stanno pensando all’acquisto di Jakub Kiwior attualmente sotto contratto con l’Arsenal ma con alle spalle una carriera in Italia presso lo Spezia. In Liguria ha giocato da agosto 2021 a gennaio 2023: all’epoca interessava molto al Milan di Maldini ma alla fine la spuntò appunto il club inglese. La sua avventura in Premier League non è andata secondo le aspettative anche se nell’ultima stagione il suo minutaggio è cresciuto. Il polacco ha giocato 30 partite in tutte le competizioni realizzando 1 goal e 3 assist.

Jakub Kiwior

L’interesse

Già nello Spezia ha dimostrato di avere un’abilità notevole nella gestione del pallone, aspetti che hanno attirato l’attenzione dei nerazzurri. Si tratta di un difensore che non si tira indietro quando si tratta di far partire la prima impostazione della manovra: Inzaghi apprezza molto giocatori di questo tipo.

I dettagli

L’Inter innanzitutto deve vedersela con la concorrenza della Juventus di Thiago Motta, suo allenatore allo Spezia. L’Arsenal in passato non intendeva regalare Kiwior, ora bisogna vedere quali saranno i pensieri dei Gunners. L’Inter può chiederlo solamente in prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo a seconda del raggiungimento di determinate condizioni. Il tutto potrebbe cambiare se i nerazzurri lasceranno partire uno dei difensore centrali attualmente in rosa.

