Jan-Carlo Simic, in scadenza nel 2025, non sembra intenzionato a rinnovare con il Milan. Il Torino pensa a lui per il dopo Buongiorno.

Il mercato vive di intrecci, incastri, e situazioni che si sviluppano in base ad eventi contingenti. Il Milan negli ultimi mesi ha mostrato interesse per Alessandro Buongiorno del Torino che, stando agli ultimi rumors di mercato, sembra essere a un passo dal Napoli di Antonio Conte. Il Torino dovrebbe quindi perdere il proprio gioiello in difesa e, per forza di cose, dovrà operare sul mercato per cercare un sostituto di livello. Il club di Urbano Cairo – scrive Tuttosport – potrebbe mettere nel mirino Jan-Carlo Simic del Milan.

Simic non rinnova e vede il Torino

Il Torino potrebbe essere la destinazione del classe 2005 tedesco del Milan Jan-Carlo Simic. Il giocatore infatti ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e – scrive Tuttosport – non avrebbe risposto positivamente ai solleciti della società di rinnovare il legame con i rossoneri. Sul giocatore si segnala l’interesse del Torino che a breve sarà costretto a salutare Buongiorno, sempre più vicino al Napoli di Antonio Conte.

Jan Carlo Simic

Rischio parametro zero

Il giovane difensore rossonero è stato uno dei più brillanti protagonisti del Milan Primavera firmato da Ignazio Abate. Nella stagione da poco conclusa ha avuto anche l’onore di debuttare in prima squadra, sotto la guida tecnica di mister Pioli. Il 17 dicembre 2023 infatti il giocatore ha debuttato in Serie A con la maglia rossonera nella larga vittoria per 3-0 del Milan contro il Monza a San Siro. Debutto bagnato inoltre con un gol. Il suo rifiuto al rinnovo pone la società in una situazione potenzialmente di rischio, la possibilità di perderlo a zero è concreta. Motivo che potrebbe spingere la società a considerare la vendita, per non rischiare di non recuperare nulla dalla sua partenza.

