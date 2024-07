Il Marsiglia in pressing per Carboni ma vorrebbe che l’Inter concedesse uno sconto rispetto alla cifra richiesta.

Il panorama del calcio internazionale è sempre in fermento quando si tratta di trasferimenti e trattative. Un nome al centro delle attenzioni in questo periodo è quello di Valentin Carboni, giovane attaccante argentino di proprietà dell’Inter, reduce da una stagione in prestito al Monza e fresco vincitore della Copa America con l’Argentina di Scaloni. Al momento, il futuro di Carboni sembra essere al crocevia tra Italia e Francia, con l’Olympique Marsiglia decisamente interessato al giocatore, ma ancora lontano dall’accordo economico con il club nerazzurro.

L’Interesse dell’Olympique Marsiglia

L’Olympique Marsiglia sta mostrando un forte interesse per Valentin Carboni, vista la sua versatilità in attacco, essendo in grado di agire sia come supporto al centravanti che come ala. Il club francese, secondo quanto riporta L’Equipe, sta cercando di negoziare con l’Inter per trovare una formula che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. L’idea di un prestito con diritto di riscatto sembra essere una delle opzioni sul tavolo, considerata la cifra ritenuta elevata richiesta dall’Inter per una cessione a titolo definitivo, che supera i trenta milioni di euro.

Valentin Carboni

Ostacoli economici

Nonostante l’interesse concreto, il principale ostacolo rimane la valutazione economica del giocatore da parte dell’Inter. La cifra richiesta dai nerazzurri per Carboni, oltre trenta milioni di euro, è vista come eccessiva dall’Olympique Marsiglia sia per un acquisto definitivo sia per una formula di prestito con obbligo di riscatto alla fine della stagione. Ciò ha portato il club francese a cercare strade alternative che possano consentire lo svolgimento dell’operazione senza gravare eccessivamente sulle proprie finanze.

Strategie e prospettive future

Considerando la situazione, l’Inter sembra essere aperta a valutare diverse opzioni per il futuro di Carboni, inclusa la possibilità di un ulteriore anno in prestito, questa volta in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia. Una tale mossa non solo consentirebbe al giocatore di guadagnare esperienza in un nuovo campionato, ma potrebbe anche valorizzarlo ulteriormente, mettendo l’OM in una posizione di vantaggio per un’eventuale acquisizione definitiva in seguito. La scorsa stagione il prestito al Monza ha offerto a Carboni l’opportunità di mostrare le sue qualità e un’esperienza simile in Francia potrebbe confermare le sue potenzialità di crescita.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG