L’Inter sulle tracce di Zeze del Nantes, nome a sorpresa per rinforzare la difesa di Inzaghi. Il punto sulla trattativa.

Il giovane difensore del Nantes, Nathan Zeze, ha recentemente catturato l’attenzione dell’Inter, club storico della Serie A italiana. La sua recente ascesa nella prima squadra e le prestazioni impressionanti hanno fatto sì che il suo nome sia ora associato a futuri movimenti di mercato, suscitando interesse e speculazioni sul possibile trasferimento.

L’Interesse dell’Inter

Il club nerazzurro ha dimostrato un forte interesse per Nathan Zeze, un difensore centrale mancino di soli 19 anni, che si è guadagnato un posto da titolare nella squadra del Nantes nella parte finale della scorsa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è alla ricerca di giovani talenti in grado di rafforzare la loro difesa, e Zeze, con le sue caratteristiche e prestazioni recenti, rappresenta un’opzione attraente.

Proposte e strategie di mercato

Sebbene sia circolata la voce di un’offerta di circa 12 milioni respinta dal Nantes, ad oggi non ci sono conferme ufficiali di una proposta concreta da parte dell’Inter. Stando a quanto emergerebbe dai report, il club nerazzurro potrebbe contemplare un approccio diverso per l’acquisizione del giovane difensore, includendo magari un’intesa che coinvolga anche il trasferimento di altri giocatori, come il portiere Filip Stankovic.

Il fattore Stankovic e la visione a lungo termine

L’Inter e il Nantes hanno già aperto un dialogo, inizialmente incentrato sul possibile trasferimento di Filip Stankovic, portiere desiderato anche dal Venezia ma che in Francia potrebbe avere maggiori opportunità di essere titolare. Questo potrebbe facilitare trattative più ampie che includano Zeze, visto come un possibile importante investimento a lungo termine per l’Inter.

La considerazione di Zeze come rinforzo deve però tenere conto delle attuali necessità della squadra nerazzurra, soprattutto alla luce dell’infortunio di Buchanan, che lascerà una lacuna da colmare almeno fino alla fine di ottobre.

