Jacub Kiwior sarebbe il profilo ideale per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi. L’Inter cerca di studiare la formula giusta per convincere l’Arsenal.

L’Inter, squadra illustre del campionato italiano di calcio, è nota per l’attento lavoro di pianificazione e rafforzamento della propria rosa. In questa finestra di mercato, l’attenzione si concentra particolarmente sulla difesa, in cui il club meneghino cerca un nuovo innesto. La direzione tecnica dell’Inter sta valutando con cura le opzioni disponibili, mantenendo un occhio di riguardo per i giovani talenti in linea con la politica di rinnovamento promossa dalla proprietà.

Tempo e strategia

Il ritorno in campo di giocatori chiave come Francesco Acerbi, già pronto per l’inizio del campionato, e Tajon Buchanan, atteso per fine ottobre dopo un recupero più veloce del previsto, fornisce all’Inter la possibilità di gestire con meno pressione la ricerca di un nuovo difensore. Questa situazione permette alla dirigenza di prendersi il tempo necessario per individuare la soluzione più adeguata, valutando le varie opportunità che potrebbero presentarsi verso la fine del mercato.

Jakub Kiwior

Il profilo ideale

L’Inter, sotto la guida dell’investitore Oaktree, mostra un marcato interesse verso l’acquisto di giovani talenti, piuttosto che optare per soluzioni temporanee o rappresentate da giocatori in fase avanzata della propria carriera. In questo contesto, il difensore polacco Jakub Kiwior emerge come la figura ideale per il club. Il suo profilo giovane e talentuoso, già con esperienza nel campionato italiano e aperto a fare ritorno in Italia, raccoglie consensi all’interno della società nerazzurra.

La question del trasferimento

Tuttavia, la trattativa per Kiwior è complicata dalla formula del trasferimento. L’Inter preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che darebbe al club la flessibilità di valutare il giocatore nel contesto della squadra prima di prendere una decisione definitiva. Al contrario, l’Arsenal, squadra attualmente in possesso del cartellino del giocatore, punta a monetizzare immediatamente dalla sua cessione. Nonostante questo ostacolo, le dinamiche del mercato sono in continuo movimento, e ci potrebbero essere sviluppi favorevoli nelle settimane a venire.

La situazione rimane quindi in sospeso, con l’Inter pronta a colpire nel momento opportuno. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro difensivo della squadra, con l’obiettivo di costruire un gruppo sempre più competente e conforme alla filosofia della società.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG