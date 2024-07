L’Inter avanza per Hermoso. Posizione di vantaggio sul Napoli e triennale pronto per lo spagnolo. Ecco cosa manca per chiudere l’affare.

In seguito all’infortunio di Tajon Buchanan, l’Inter si è messa alla ricerca di un nuovo elemento in grado di rinforzare la difesa, in particolare sulla fascia sinistra. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha esposto le necessità della squadra nerazzurra, indicando la volontà di ingaggiare un “braccetto sinistro” che possa integrarsi efficacemente nella rosa attuale. Tra i nomi che circolano con maggior insistenza vi è quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo in cerca di una nuova squadra dopo la fine del suo contratto con l’Atletico Madrid.

Profilo cerchiato

Mario Hermoso si profila come la soluzione ideale per l’Inter nel tentativo di colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Buchanan. Con una carriera già consolidata alle spalle e una buona esperienza in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid, Hermoso potrebbe apportare qualità e sicurezza alla linea difensiva nerazzurra. La sua disponibilità a parametro zero, inoltre, rappresenta un’opportunità particolarmente vantaggiosa per il club milanese.

Negoziazioni in corso

Secondo quanto riportato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando, l’Inter sta attivamente lavorando per portare Hermoso a Milano. I dialoghi tra il club e l’entourage del giocatore sono in stato avanzato, con l’obiettivo di chiudere un accordo triennale. Tuttavia, permangono alcune questioni da risolvere relative a clausole particolari e commissioni. La situazione è dunque fluida, con la società nerazzurra fermamente impegnata a concretizzare l’ingaggio del difensore spagnolo.

La situazione Napoli

Nel contesto delle trattative per Hermoso, emerge anche il nome del Napoli, attualmente in posizione di standby. Il club partenopeo, dopo gli ingaggi di Marin e Buongiorno, sembra orientato a dover prima cedere un difensore prima di poter considerare ulteriori acquisizioni. Questo lascia all’Inter un margine temporale potenzialmente vantaggioso per avanzare con decisione verso la chiusura dell’accordo con Hermoso, evitando così la concorrenza diretta.

