Inter, pressing per Holm. C’è l’ok dell’esterno svedese dello Spezia: gli scenari

L’Inter ha già accelerato per Holm e ha intenzione di insistere. Ha incassato il sì del diretto interessato, anche per questo motivo ha rinunciato a Bellanova, proprio perché ha individuato in Holm l’investimento da fare.

La valutazione è tra i 12 e i 15 milioni, l’Inter può strappare allo Spezia una formula che preveda un diritto-obbligo di riscatto, magari ragionando su una contropartita tecnica. Tenendo conto che tra Inter e Spezia ci sono ottimi rapporti, certificati dall’imminente cessione in prestito del promettente attaccante Francesco Pio Esposito. A riportarlo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

L’articolo Inter, pressing per Holm. C’è l’ok del giocatore: gli scenari proviene da Inter News 24.

