La splendida stagione del club nerazzurro si traduce in ottime notizie anche per le casse societarie; non resta che concludere bene.

L’Inter è in testa alla classifica di Serie A con un vantaggio significativo su tutte le inseguitrici, agli ottavi di Champions League e infine è già qualificata per il Mondiale per Club allargato che si svolgerà a fine 2025. Questi splendidi risultati vanno però concretizzati nelle prossime settimane e mesi anche se le basi sono ottime.

Sorridono le casse

Il Corriere dello Sport sostiene che gli incassi solo dei diritti televisivi possono salire fino a quota 100 milioni di euro in caso di vittoria dello Scudetto. Si possono già considerare in cassa i 50 milioni derivanti dalla sola partecipazione al succitato Mondiale per Club: più si avanza e più crescono gli incassi, come avviene in Champions League. Un grande incremento c’è già stato rispetto alla scorsa stagione visto che numerosi nuovi sponsor si stanno accordando con la società: sono 23 i milioni di euro guadagnati in più da questo punto di vista rispetto alla passata stagione. Merito di Paramount+ che pur non offrendo moltissimo ha comunque “coperto” il buco creatosi per l’inadempienza di Digitalbits.

Nuovo accordo per lo sponsor

Per fortuna si tratta solo di brutti ricordi, anche se la causa legale è tuttora in corso; parrebbe essere in dirittura d’arrivo l’accordo col nuovo sponsor di maglia. Si tratta di Betsson Group, un gruppo svedese che si occupa di scommesse che garantirebbe all’Inter 30 milioni più bonus a stagione per 5 anni.

