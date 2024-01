I dati delle squadre che segnano dopo 10 o più passaggi. L’Inter è in testa rispetto alle TOP del calcio europeo. La classifica

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter in questa stagione si sta dimostrando una super potenza: non soltanto in quanto capolista in Serie A, ma anche per il suo attacco tanto abbondante quanto competitivo. Ciliegina sulla torta un dato statistico molto interessante.

Analizzando i TOP 5 campionati europei, la squadra di Simone Inzaghi è prima per quanto riguarda i goal realizzati dopo 10 passaggi: migliore addirittura di PSG, Bayern Leverkusen, Bayern Monaco, Girona e Manchester City.

CONTINUA PER ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG