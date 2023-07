Anche l’Inter Primavera deve preparare l’inizio della prossima stagione. Questo il programma per i ragazzi di Chivu

L’Inter Primavera di Cristian Chivu è già al lavoro per preparare la prossima stagione. Molti dei ragazzi dell’under 19 nerazzurra si stanno allenando ad Appiano Gentile insieme alla prima squadra, ma presto partiranno in ritiro e giocheranno alcune amichevoli. I dettagli sul programma della pre-season sono stati pubblicati su inter.it.

Nel dettaglio si legge: «Inizia il percorso di avvicinamento alla nuova stagione anche per l’Inter under 19 di Cristian Chivu. Nella giornata di lunedì 17 i nerazzurri si sono radunati al KONAMI Youth Development Center, dove si alleneranno fino al 20 luglio. Dal 21 luglio il gruppo si trasferirà a Racines, in Trentino-Alto Adige, per una settimana di ritiro in quota che si conluderà venerdì 28 luglio.

Oltre alle tradizionali sedute di allenamento la squadra scenderà in campo anche per degli incontri amichevoli. Lunedì 24 luglio i nerazzurri scenderanno in campo a Stanghe alle 18:00 contro l’Auswahl. Il 26 luglio, sempre nella località altoatesina, l’incontro contro il Telfs (ore 17:30). Infine la Primavera nerazzurra concluderà la trasferta con un ultimo match amichevole contro il Sassuolo a Vipiteno, venerdì 28 luglio alle ore 17:00».

